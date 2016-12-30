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Маккейн заверил Порошенко, что США и дальше будут поддерживать Украину
30.12.2016 19:19

Маккейн заверил Порошенко, что США и дальше будут поддерживать Украину  Фоторепортаж

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэм и Эми Клобучар. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Администрации президента Украины.

Глава государства поблагодарил американских сенаторов за поддержку, которую оказывают США Украине. Порошенко отметил, что позиция США имеет огромное значение для украинской стороны.

Сторон переговоров обсудили выполнение Минских договоренностей, а также продление санкций в отношении Российской Федерации до возобновления контроля Киева над оккупированными частями Донбасса, а также Крымом.

При этом Порошенко предложил американской делегации осуществить визит на восток Украины. Целью этой поездки президент назвал возможность увидеть на собственные глаза ситуацию, которая сложилась в регионе.

"Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством", - говорится в сообщении.

В свою очередь Маккейн заверил украинского лидера в поддержке Америкой Украины в борьбе с российской агрессией.

"Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэм за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - добавили в АПУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн приехал в Администрацию президента Украины на встречу с главой государства Петром Порошенко около 18:00. 

Теги материала: Петр Порошенко, Джон Маккейн, США, Донбасс, Россия, фото
Новости СМИ2
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