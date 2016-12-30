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Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко
30.12.2016 18:48

Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко

В пятницу, 30 декабря, американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн приехал в Администрацию президента Украины на встречу с главой государства Петром Порошенко, сообщает 112 Украина.

Маккейн является сенатором, который возглавляет комитет Вооруженных сил США. В связи с этим ожидается, что темой разговора будет именно оборона Украины.

Стоит отметить, что в Администрации президента пока никаких комментариев относительно переговоров не дают.

Однако известно, что американский сенатор прибыл в АПУ за 10 минут до начала встречи. При этом какой-то усиленной охраны у него не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в совместном завлении сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэм говорится о том, что большинство конгрессменов Соединенных Штатов Америки назвали санкции, которые введенные против Российской Федерации, недостаточными и при этом заявлили, что приложат усилия к их расширению

Теги материала: Петр Порошенко, Джон Маккейн, Администрация президента, оборона
Новости СМИ2
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