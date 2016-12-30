Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн приехал в Администрацию президента Украины на встречу с главой государства Петром Порошенко, сообщает 112 Украина .

Маккейн является сенатором, который возглавляет комитет Вооруженных сил США. В связи с этим ожидается, что темой разговора будет именно оборона Украины.

Стоит отметить, что в Администрации президента пока никаких комментариев относительно переговоров не дают.

Однако известно, что американский сенатор прибыл в АПУ за 10 минут до начала встречи. При этом какой-то усиленной охраны у него не было.