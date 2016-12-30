ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
В Украине ввели в действие обновленные военные билеты
30.12.2016 16:42

В Украине ввели в действие обновленные военные билеты

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко указом №582/2016 утвердил новый военный билет
с целью усовершенствования военного учета военнослужащих и военнообязанных рядового, сержантского, старшинского состава, офицеров запаса.

В данном документе утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса.

В указе прописано, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления его в силу, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца.

Согласно первому положению, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.

Стоит также отметить, что бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки Украины.

Согласно второму положению, бланки военных билетов изготавливаются не по заказу Минобороны с учетом заявок Службы безопасности Украины, а по заказу Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", принятый Верховной Радой 3 ноября 2016 года, сообщает на пресс-служба главы государства. 

Теги материала: Петр Порошенко, закон, документ, билет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс
Важное
Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс
Украинским военным разрешили сбивать российские самолеты
Важное
Украинским военным разрешили сбивать российские самолеты
Парубий отчитался за год работы Рады
Важное
Парубий отчитался за год работы Рады
Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры
Важное
Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры
В АП готовят встречу Порошенко и Трампа
Важное
В АП готовят встречу Порошенко и Трампа
В Украине ввели новый налог для физических лиц-предпринимателей
Важное
В Украине ввели новый налог для физических лиц-предпринимателей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика