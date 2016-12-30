Украина будет судиться с Россией из-за нарушения договора о дружбе

MIGnews.com.ua

Украина подготовила очередной иск в международный суд против России. На этот раз украинская сторона намерена судиться с РФ в связи с нарушением заключенного в 1997 году договора о дружбе. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу .

Он пояснил, что в заключенном договоре идет речь о том, что стороны соглашения должны уважать территориальную целостность и незыблемость кордонов друг друга.

По его словам, Украина на протяжении года готовила иск против России, руководствуясь именно этой статьей.

"Нельзя позволить России соскочить с такого крючка, как статья об уважении территориальной целостности и нерушимости существующих границ Украины", - подчеркнул представитель МИДа.

Он считает, что, так как подобный пункт существует в подписанном договоре, Украина имеет веские основания судиться с РФ.