Украина будет судиться с Россией из-за нарушения договора о дружбе

Украина подготовила очередной иск в международный суд против России. На этот раз украинская сторона намерена судиться с РФ в связи с нарушением заключенного в 1997 году договора о дружбе. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу.
Он пояснил, что в заключенном договоре идет речь о том, что стороны соглашения должны уважать территориальную целостность и незыблемость кордонов друг друга.
По его словам, Украина на протяжении года готовила иск против России, руководствуясь именно этой статьей.
"Нельзя позволить России соскочить с такого крючка, как статья об уважении территориальной целостности и нерушимости существующих границ Украины", - подчеркнул представитель МИДа.
Он считает, что, так как подобный пункт существует в подписанном договоре, Украина имеет веские основания судиться с РФ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.