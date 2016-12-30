Путин пообещал не высылать американских дипломатов из России

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал не создавать проблем для американских дипломатов и не высылать их из страны. Об этом говорится в заявлении российского лидера, обнародованном пресс-службой Кремля.

По его словам, российское правительство не намерено запрещать как дипломатам, так и их семьям "пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники".

Тем не менее, Путин отметил, что Россия оставляет за собой право ввести ответные меры на американские санкции.

"Мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - сказал президент РФ.