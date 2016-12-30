Путин пообещал не высылать американских дипломатов из России

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал не создавать проблем для американских дипломатов и не высылать их из страны. Об этом говорится в заявлении российского лидера, обнародованном пресс-службой Кремля.
По его словам, российское правительство не намерено запрещать как дипломатам, так и их семьям "пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники".
Тем не менее, Путин отметил, что Россия оставляет за собой право ввести ответные меры на американские санкции.
"Мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", - сказал президент РФ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пользователи соцсетей высмеяли высылку 35 российских дипломатов из США, на которые им было отведено 72 часа. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.