Коломойский остается главным бенифициаром "1+1"

MIGnews.com.ua

У телеканала "1+1" нет задолженностей перед ПриватБанком, а главным бенифициаром канала остается Игорь Коломойский. Об этом сообщает генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко на своей странице в Facebook .

"30.12. Лицензии все нет. При этом, почему нам нужно ждать до 6.01, никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут - сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - отметил он.

Также Ткаченко заявил, что лицензией шантажировать телеканал не удастся.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Нацсовет по вопросом телевидения и радиовещания не выдала телеканалу "1+1" лицензию. Сотрудники канала жалуются на попытки рейдерского захвата.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Нацсовете по вопросом телевидения и радиовещания опровергли заявления "плюсов" о рейдерском захвате телеканала. В Нацсовете говорят, что только запросили у канала "1+1" обновленные данные о конечных бенифициарах, а не счет на уплату лицензионного сбора.