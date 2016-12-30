ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Коломойский остается главным бенифициаром "1+1"
30.12.2016 14:37

Коломойский остается главным бенифициаром "1+1"

У телеканала "1+1" нет задолженностей перед ПриватБанком, а главным бенифициаром канала остается Игорь Коломойский. Об этом сообщает генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко на своей странице в  Facebook.

"30.12. Лицензии все нет. При этом, почему нам нужно ждать до 6.01, никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут - сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - отметил он.

Также Ткаченко заявил, что лицензией шантажировать телеканал не удастся.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Нацсовет по вопросом телевидения и радиовещания не выдала телеканалу "1+1" лицензию. Сотрудники канала жалуются на попытки рейдерского захвата.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Нацсовете по вопросом телевидения и радиовещания опровергли заявления "плюсов" о рейдерском захвате телеканала. В Нацсовете говорят, что только запросили у канала "1+1" обновленные данные о конечных бенифициарах, а не счет на уплату лицензионного сбора.

Теги материала: Коломойский, 1+1, лицензия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет
Важное
Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет
Гройсман пообещал сделать все возможное, чтобы телеканал 1+1 получил лицензию
Важное
Гройсман пообещал сделать все возможное, чтобы телеканал 1+1 получил лицензию  Видеорепортаж
В Нацсовете по телерадиовещанию опровергли заявления 1+1
Важное
В Нацсовете по телерадиовещанию опровергли заявления 1+1
Сотрудники "1+1" заявили о попытках рейдерского захвата канала
Важное
Сотрудники "1+1" заявили о попытках рейдерского захвата канала
Государство списало долг ПриватБанка в ₴29 млрд перед Коломойским и Боголюбовым
Важное
Государство списало долг ПриватБанка в ₴29 млрд перед Коломойским и Боголюбовым
Коломойского назначили контролером крупной политической партии
Важное
Коломойского назначили контролером крупной политической партии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика