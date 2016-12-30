У Гройсмана придумали план обустройства границы с Молдовой и РФ

MIGnews.com.ua

Украина займется инженерно-техническим обустройством своей границы с Россией и Молдовой на территориях, прилегающих к районам проведения АТО и Крыму.

Соответствующий план мероприятий утвердил Кабинет министров Украины, говорится в распоряжении КМУ от 28 декабря 2016 №1060-р.

Документом предусматривается обустройство незащищенных участков границы нашего государства. Так, согласно плану, обустраивать важные участки будут путем сооружения новых элементов конструкций, исходя из опыта инженерно-технического обустройства других участков госграницы Украины.

Так, Кабмин запланировал пересмотреть очередность выполнения работ, исходя из темпов реализации проекта и оперативной обстановки на границе. Также будет учитываться объем работ с реальным финансированием и ростом стоимости запланированного для приобретения оборудования, техники, материалов и затрат на проведение работ. Во внимание возьмут и пересчет стоимости проведения работ по инженерно-техническому обустройству границы в связи с общим ростом цен на материалы и услуги.