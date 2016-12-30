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"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Фото: Игорь Поночевный http://aleshastupin.com/
30.12.2016 13:11

Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США

Пользователи соцсетей высмеяли высылку 35 российских дипломатов из США, на которые им было отведено 72 часа. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

Народный депутат Борислав Береза представил возможный разговор российских правителей: "Утро в Кремле началось тревожно.

- Дима, ты уже видел новость про 35 дипломатов,- спросил Путин Медведева.
- Не, не успел Владимир Владимирович. Я только "28 панфиловцев" и "Великолепную семерку" посмотрел. А что, тоже хороший фильм?
- Дима, это ты хороший фильм, а 35 дипломатов - это плохая новость. Обама решил выпендриться и высылает из штатов 35 дипломатов. 
- А какой фирмы? Montblanc или Balenciaga?
- Дима, ты дурак? Что значит какой фирмы? Наших дипломатов высылают, Дима! Наших! МГИМОшных. Все в звании не ниже полковника. И всех назад в течение 72 часов.
- Владимир Владимирович, так за ними надо самолет послать? У нас тут как раз есть свободный Ту-154. Прикажете отправить?
- Дима, вот ты честно скажи, ты с рождения такой м***к или какие-то курсы по идиотизму заканчивал? Они если увидят, ЧТО за ними прислали, то не улетят, а начнут все рассказывать. Все то, о чем лучше пусть молчат. 
- Так я же и предлагаю отправить Ту-154 и они замолчат. Навсегда.
- Дима, мне надо, чтобы они молчали до посадки в самолет, а не после. Слушай, Медведев, а может ты просто с бодуна или не выспался? Пойди дерни рюмашку, да чего-нибудь национального, патриотичного. Может тебя тогда и попустит?
- Владимир Владимирович, а можно я не буду боярышник пить? У меня после него сонливость с диареей. И обычно одновременные. 
- Да, Дима, пугаешь ты меня. Больше, чем Обама высылкой дипломатов. Ты лучше скажи чем отвечать будем? Высылать сейчас дипломатов в ответку низзя - Трампыча чтобы не спугнуть. А отвечать надо, чтобы наших не разочаровывать. Так что делать будем? 
- Да, что угодно. Только айфон не запрещайте. А то я без него затоскую и тогда опять начну пить. Боярышник. А оно нам надо?
- Не, не надо. Поэтому даю приказ прекратить работу англо-американской школы в Москве в которой учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. 
- Вот это правильно! Вот это жестко! Вот это по нашему, по-российски! Все в тренде, как тогда когда вы сказали, что наши войска будут прятаться за женщинами и детьми. 
- Да, Дима, именно так. Иди и сообщи им о моем решении.

Медведев вышел из кабинета. И увидел сидящего в приемной Шойгу. 
- Ну, в каком он настроении Анатольич? - поинтересовался у Медведева министр обороны Мордора.
- В креативном.
- Понятно. Значит бояршник опять пил. 
- Не знаю. Но предложил в ответ на высылку из штатов 35 наших дипломатов закрыть у нас в Москве школу для детей американских дипломатов. Представляешь?
- Представляю. Значит минимум литру выпил. Ладно, пошел я к нему. Он сейчас будет подписывать указ о создании авиаподводных войск.
- А такие бывают?
- Дима, - тяжело вздохнул Шойгу, - после Адмирала Кузнецова появились.
- Класс!,- искренне обрадовался Медведев.- Мы такие инновационные. А может мы еще не только подводные войска создадим, но и подземные?- предложил он.
- У нас такие уже есть, - еще более мрачно сказал Шойгу,- Сформированы на Донбассе и пополняются в Сирии.
- Так это же замечательно. Увеличивайте их, а я побежал. Мне еще приказ публиковать, - и удалившись Медведев скрылся в коридорах Кремля, прижимая к сердцу айфон, который удалось отстоять. Тревожное утро в Кремле продолжалось".

"Россияне хотели соболезнований – они их получат. Искренние глубокие соболезнования выражаем 35-ти дипломатам РФ, с позором выдворенным из США. Возвращение в Россию – это тяжелейшее испытание, ниспосланное судьбой", - шутит шоумен Дмитрий Чекалкин.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, Российская Федерация объявила персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге.

 

Теги материала: Россия, США, дипломаты, соцсети
Новости СМИ2
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