В России придумали, как ответить на санкции США

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, Российская Федерация объявила персонами нон грата 35 американских дипломатов - 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге. Данную информацию рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - отметил он. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

Лавров также утверждает, что министерство иностранных дел России вместе с другими ведомствами внесли предложения на рассмотрение президента об ответных шагах, в числе которых "предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная".

Сверх того, министр добавил, что обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы являются безосновательными.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Госдепартаменте США подтвердили информацию о том, что из-за российских хакерских атак во время президентских выборов из страны высылают 35 российских дипломатических работников.

В то же время, Госдепартамент информировал российское правительство о том, что российскому персоналу будет запрещен доступ в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет правительство РФ.