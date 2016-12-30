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Захарова о закрытии англо-американской школы в Москве: Это ложь
30.12.2016 12:39

Захарова о закрытии англо-американской школы в Москве: Это ложь

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова опровергла заявления телеканала CNN о том, что Россия закрыла англо-американскую школу в Москве. Соответствующее сообщение появилось на странице Захаровой в Facebook.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", - написала она.

Захарова просит не писать: "Москва опровергла... или Москва не будет...". "Напишите как есть: "Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию", - призывает дипломат.

"Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", - написала Захарова.

Как сообщал MIGnews.com.uа, телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников обнародовал информацию о том, что из-за новых антироссийских санкции и высылки дипломатов из США в Москве закрывают школу для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады

Теги материала: Москва, школа, США, CNN, опровержение, Мария Захарова
Новости СМИ2
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