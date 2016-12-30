СБУ запретила въезд на территорию Украины еще одному российскому актеру

MIGnews.com.ua

Еще одному российскому актеру Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны. Теперь Яну Цаплину, который сыграл боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент", на целых пять лет запретили появляться в Украине.

Об этом сообщается, в ответе СБУ на обращение председателя Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

"29 декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отмечается в ответе СБУ.

Помимо всему Артеменко добавил, что если Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на телеканале "Интер", то вещателю необходимо принять соответствующие меры.

"Надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что телеканал "Интер" планирует вечером 31 декабря показать телезрителям новогоднее телешоу "Остаемся зимовать", главную роль в котором сыграл российский актер Ян Цапник, который недавно снялся в роли боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года по версии журнала Forbes.

В пятерку самых кассовых актеров также вошла актриса Марго Робби, которая сыграла в комедийном боевике "Отряд самоубийц", он собрал в прокате 749 млн долларов. И Эми Адамс с фильмом "Прибытие" и "Бетмен против Супрмена".