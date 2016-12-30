Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине". Это произошло во время встречи с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я хочу поздравить вас с завершением важнейшего процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты", - сказал Порошенко.

По его словам, быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Порошенко подчеркнул, что тепер контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне, а налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные.

Глава государства отметил, что закон освобождает на три года от любых проверок вновь созданные предприятия с оборотом средств менее 3 млн грн.

Президент надеется, что после предачи доступа к реестрам возмещения НДС Министерству финансов "налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя государственного бюджета".

По словам главы государства, после обнародования и введения в действие этого закона "мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате".

Порошенко поблагодарил всех причастных к работе над законом - правительство, парламент, Национальный совет реформ, экспертов и представителей украинских и международных бизнес-ассоциаций, общественность.

Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина поблагодарила президента и высказала уверенность в том, что бизнес, ознакомившись со всеми нормами, будет благодарен государству и ответит ему доверием.

В свою очередь, министр финансов Александр Данилюк заявил, что этот закон должен заработать. "Это будет глоток свежего воздуха, которого так ждал бизнес", - считает он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за внесение в Налоговый кодекс изменений, которые минимизируют риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшат инвестиционный климат в Украине, 21 декабря проголосовали 240 народных депутатов.