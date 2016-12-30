Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что им удалось обеспечить мирную передачу бывших 15 заключенных и подготовили все для того, чтобы передать российской стороне 228 человек, которые находятся в списках ОРДЛО.

О том, как проходила передача 15 заключенных стороне боевиков, он рассказал в эфире NewsOne.

"Этой ночью в районе Майорска, где мы передавали 15 человек, я увидел, что представители Донецка и Луганска очень раздраженно вели себя. Передаваемые люди были осуждены в Украине по 258 статье об участии в незаконных вооруженных формированиях. Их помиловал президент", - отметил он.

По словам Тандита, украинская сторона готова за каждого плененного гражданина отдавать по четыре и более представителей боевиков.

"Мы готовы за каждого нашего заложника передавать четырех человек и более. В чем коллизия: ОРДЛО прикрываются списками, хотя сами признаются, что их списки, которые они подавали несколько раз, являются некорректными. Например, в последних списках, о которых нам говорили в Минске, было 626 человек - это Донецк и 458 - Луганск. При этом в этих списках около ста имен повторялись", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в целях безопасности людей и сотрудников, которые участвуют в спецоперации, Служба безопасности Украины предварительно не раскрывает подробностей обмена пленными.