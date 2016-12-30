ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных
30.12.2016 10:59

Эксклюзив  Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных  Видеорепортаж

В пятницу, 30 декабря, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что им удалось обеспечить мирную передачу бывших 15 заключенных и подготовили все для того, чтобы передать российской стороне 228 человек, которые находятся в списках ОРДЛО.

О том, как проходила передача 15 заключенных стороне боевиков, он рассказал в эфире NewsOne.

"Этой ночью в районе Майорска, где мы передавали 15 человек, я увидел, что представители Донецка и Луганска очень раздраженно вели себя. Передаваемые люди были осуждены в Украине по 258 статье об участии в незаконных вооруженных формированиях. Их помиловал президент", - отметил он.

По словам Тандита, украинская сторона готова за каждого плененного гражданина отдавать по четыре и более представителей боевиков.

"Мы готовы за каждого нашего заложника передавать четырех человек и более. В чем коллизия: ОРДЛО прикрываются списками, хотя сами признаются, что их списки, которые они подавали несколько раз, являются некорректными. Например, в последних списках, о которых нам говорили в Минске, было 626 человек - это Донецк и 458 - Луганск. При этом в этих списках около ста имен повторялись", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в целях безопасности людей и сотрудников, которые участвуют в спецоперации, Служба безопасности Украины предварительно не раскрывает подробностей обмена пленными. 

За 228 человек, которые заявлены боевиками в списках, украинская сторона предложили вернуть нам 48 украинцев. 

Теги материала: Украина, Россия, обмен, пленные, оккупация, Донбасс, заложники, АТО, Тандит
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Важное
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
В России придумали, как ответить на санкции США
Важное
В России придумали, как ответить на санкции США
СБУ запретила въезд на территорию Украины еще одному российскому актеру
Важное
СБУ запретила въезд на территорию Украины еще одному российскому актеру  Фоторепортаж
CNN: В Москве закрывают англо-американскую школу
Важное
CNN: В Москве закрывают англо-американскую школу
Ельченко обратился к ООН с просьбой надавить на Россию
Важное
Ельченко обратился к ООН с просьбой надавить на Россию
Госдеп США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов
Важное
Госдеп США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016
Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных
Эксклюзив  Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика