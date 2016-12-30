CNN: В Москве закрывают англо-американскую школу

MIGnews.com.ua

В ответ на новые антироссийские санкции и высылку дипломатов из США в Москве закрывают англо-американскую школу, в которой учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Такую информацию обнародовала CNN со ссылкой на американских чиновников.

Кроме этого, по словам собеседника CNN, американцам закрыт доступ в дом отдыха американского посольства, расположенный на северо-западе Москвы в Серебряном Бору.

Официального подтверждения закрытия школы пока нет.

Справка: Московская англо-американская школа основана в 1949 году и расположена в Покровском-Стрешневе. В ней, по последним данным, обучаются около 1200 детей англоязычных дипломатов и бизнесменов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент США Барак Обама заявил, что санкции против России введены в ответ на "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США".

Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, "действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника".

По материалам Тj, Lenta.ru