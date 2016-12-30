Трамп сможет отменить антироссийские санкции

MIGnews.com.ua

В Администрации действующего президента США Барака Обамы признают, что Дональд Трамп после инаугурации сможет отменить антироссийские санкции, однако не рекомендует ему это делать. Об этом на специальном брифинге заявили официальные представители администрации США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

У чиновников, имена которых по условиям проведения брифинга не разглашаются, спросили, сложно ли будет Трампу после инаугурации отменить принятые действующей властью антироссийские меры.

Один из чиновников заявил, что санкции были приняты в соответствии с "исполнительным решением" президента Обамы, а потому новый президент таким же образом может все отменить. В частности, Трамп может разрешить вернуться в страну 35 российским дипломатам, которых действующая власть считает сотрудниками разведслужб РФ.

При этом один представитель администрации Обамы считает, что "это было бы нецелесообразно", а другой заявил, что "гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла".

Как сообщал MIGnews.com.uа, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп считает, что Америке надо двигаться дальше, потому что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".