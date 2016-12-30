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Ельченко обратился к ООН с просьбой надавить на Россию
30.12.2016 08:02

Ельченко обратился к ООН с просьбой надавить на Россию

В пятницу, 30 декабря, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю ООН письмо с просьбой оказать большее давление на Россию, передает 112 Украина.

В данном послании он призвал все страны-члены организации усилить давление на Российскую Федерацию как государство-агрессора.

"Репрессии в России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - говорится в тексте письма Ельченко.

Стоит отметить, что "В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН", - говорилось в сообщении ООН в Twitter.

Как известно, Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы в октябре 2015, "за" проголосовали 177 стран.

Как сообщал MIGnews.com.uа, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп намерен после инаугурации 20 января внести изменения в работу ООН, так как разочарован деятельностью.

По мнению наблюдателей, это связывано с принятой СБ ООН резолюцией, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на западном берегу реки Иордан.

Теги материала: ООН, Генсек ООН, Ельченко, Россия, агрессия
Новости СМИ2
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