В преступлениях против "Автомайдана" подозревают чиновников Нацполиции

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины принимает меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе - феврале 2014 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Исходя из результатов собранных доказательств ГПУ объявила подозрение бывшему заместителю начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г.Киеве и замначальника отдела указанного подразделения.

Им инкриминируют совершение спланированной провокации с привлечением гражданских лиц (т.н. "титушек") в ночь с 22 на 23 января 2014г. на улице Щорса в г. Киеве возле городской больницы № 17 и совместное с работниками столичного "Беркута" незаконное задержание 8 активистов ОД "Автомайдан", применение к ним насилия, причинение телесных повреждений различной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей.

По информации ГПУ, активисты были доставлены в одно из райуправлений милиции г.Киев, "где указанные правоохранители предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы".

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, заведомо ложное сообщение о совершении преступления, заведомо ложное показание свидетеля и потерпевшего, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств)", - заявили в Генпрокуратуре.

В отношении замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и отстранение от должности, которую он в настоящее время занимает.

Слушания ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины суд назначил на 30 января 2017 года.

Кроме того, объявлен в розыск бывший командир полка столичного спецподразделения "Беркут", как однин из организаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. Ему сообщили о подозрении.

Досудебное расследование в отношении других участников этих преступлений продолжается, заявляют в ГПУ. Недавно задержан милиционер спецподразделения, который долгое время разыскивался, а также один из "титушек", который содержится под стражей. Шесть соучастников объявлены в розыск, судом предоставил разрешение на их задержание.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в международный розыск Интерпола объявлены практически все "титушки", которые принимали участие в разгоне участников Евромайдана.