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Главари ОРДЛО приедут в Киев на встречу с Савченко
30.12.2016 07:10

Главари ОРДЛО приедут в Киев на встречу с Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о своих намерениях встретиться с главами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве. Об этом она поделилась в эфире Шустер Live

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", − отметила Савченко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Фракция "Батькивщина" на своем заседании 16 декабря 2016 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко Надежду Викторовну за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде.

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Надежду Савченко на допрос после ее встречи с главарями "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко. 

Теги материала: Надежда Савченко, ЛНР, ДНР, встреча, нардеп
Новости СМИ2
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