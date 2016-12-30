Госдеп США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о том, что из-за российских хакерских атак во время президентских выборов из страны высылают 35 российских дипломатических работников, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - заявил 29 декабря официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

В то же время, Госдепартамент информировал российское правительство о том, что российскому персоналу будет запрещен доступ в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет правительство РФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее о том, что США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщили в Reuters со ссылкой на официальные источники в американском правительстве.