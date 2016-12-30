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Обама: Новые санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ
30.12.2016 06:32

Обама: Новые санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ

Санкции против Российской Федерации введены в ответ на "вмешательство в выборы в США" и "давление на дипломатов США". Об этом заявил президент США Барак Обама, передают РИА Новости.

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США", − говорится в письменном заявлении главы Америки.

Как утверждает Обама, "все американцы должны быть обеспокоены действиями России".

Ко всему он отметил, что США не ограничатся публично объявленными мерами против России.

"Эти действия − не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены", − прокомментировал президент.

Он подтвердил, что объявленные санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ.

"Я ввел санкции против девяти организаций и физических лиц: ГРУ и ФСБ − двух российских разведслужб, четырех отдельных офицеров ГРУ и трех компаний, которые предоставили материальную поддержку кибероперациям ГРУ. Кроме того, министерство финансов вводит санкции против двух российских лиц за использование кибер-средств для хищения денежных средств и частной информации", − подчеркнул Обама.

Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Обама подтвердил, что Госдеп закроет два российских объекта недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы используются для разведывательной деятельности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, большинство конгрессменов Соединенных Штатов Америки назвали санкции, которые введенные против Российской Федерации, недостаточными и при этом заявлили, что приложат усилия к их расширению.

Теги материала: США, Россия, санкции, антироссийские санкции, Барак Обама
Новости СМИ2
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