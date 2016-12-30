Украинским военным разрешили сбивать российские самолеты

MIGnews.com.ua

В условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление от 26 мая 2005г. №377 и адаптировал базовые законодательные документы по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, 28 декабря правительство приняло постановление №1012, в котором совершенствуется порядок выполнения задач дежурными силами по противовоздушной обороне ВСУ и уточняются возложенные на ВСУ задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины.

В частности, в документе говорится о "прекращении противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в зоне АТО" и "уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяют оружие и / или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, установки помех, обеспечения связи незаконных вооруженных формирований".

Для "пресечения нарушения границ Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команды дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов)" или "прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины", в том числе, в зоне АТО, дежурным силам разрешено после предупредительного огня применять оружие и боевую технику из пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов).

Решение об открытии предупредительного огня и огня по цели могут принимать министр обороны, начальник Генштаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил, командующий Воздушных Сил ВСУ или лица, исполняющие их обязанности.

В то же время, командиры экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств ПВО могут самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, если те нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе своего рабочего визита в Донецкую область передал бойцам 45 бригады ВДВ в Торецке беспилотник.