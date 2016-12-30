В США угрожают России еще более жесткими санкциями

MIGnews.com.ua

Большинство конгрессменов Соединенных Штатов Америки назвали санкции, которые введенные против Российской Федерации, недостаточными и при этом заявлили, что приложат усилия к их расширению, передает Sputnik.

"Мы возглавим усилия в конгрессе нового состава, чтобы ввести против России еще более сильные санкции", − совместно заявили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Согласно мнению сенаторов, объявленные президентом США Бараком Обамой, санкции являются "небольшой ценой" для России, чтобы заплатить за вмешательство в президентские выборы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов. У чиновников есть всего лишь 72 часа на все необходимые сборы.

В штатах Нью-Йорк и Мэриленд уже были закрыты два российских дипломатических жилых комплекса. Доступ к этим помещениям российским посланникам будет закрыт с полдня пятницы, 30 декабря.