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США высылают 35 российских дипломатов: на сборы дали всего 72 часа
29.12.2016 21:47

США высылают 35 российских дипломатов: на сборы дали всего 72 часа

В Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов. У чиновников есть всего лишь 72 часа на все необходимые сборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в американском правительстве.

В штатах Нью-Йорк и Мэриленд уже были закрыты два российских дипломатических жилых комплекса. Доступ к этим помещениям российским посланникам будет закрыт с полдня пятницы, 30 декабря.

По словам источника в американском правительстве, такое решение власти США приняли в ответ на притеснения американских дипломатов, которые находятся в России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возможность новых санкционных угроз со стороны США. По ее словам, команда президента США Барака Обамы хочет послать России последний "новогодний привет" и окончательно испортить отношения между странами "реакцией на некие "кибератаки из Москвы"".

Теги материала: США, Россия, дипломат, Нью-Йорк
Новости СМИ2
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