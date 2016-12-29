США высылают 35 российских дипломатов: на сборы дали всего 72 часа

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов. У чиновников есть всего лишь 72 часа на все необходимые сборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники в американском правительстве.

В штатах Нью-Йорк и Мэриленд уже были закрыты два российских дипломатических жилых комплекса. Доступ к этим помещениям российским посланникам будет закрыт с полдня пятницы, 30 декабря.

По словам источника в американском правительстве, такое решение власти США приняли в ответ на притеснения американских дипломатов, которые находятся в России.