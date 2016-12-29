Парубий отчитался за год работы Рады

MIGnews.com.ua

На протяжении 2016 года Верховная Рада Украины в целом приняла 224 закона. При этом только на протяжении осень было одобрено 100 законопрокектов. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий, передает пресс-служба парламента.

Он отметил, что украинцы видят только пленарные заседания. Тем не менее, народные избранники ведут постоянную работу по подготовке и анализу принимаемых законов, обрабатывают все решения.

"Эта слаженная работа смогла продемонстрировать и внутри страны, так и снаружи, что украинский парламент действует", - сказал спикер Рады.

Парубий выразил слова благодарность всем сотрудникам аппарата парламента, которые помогали в эффективной работе Рады.