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Парубий отчитался за год работы Рады
29.12.2016 21:30

Парубий отчитался за год работы Рады

На протяжении 2016 года Верховная Рада Украины в целом приняла 224 закона. При этом только на протяжении осень было одобрено 100 законопрокектов. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий, передает пресс-служба парламента.

Он отметил, что украинцы видят только пленарные заседания. Тем не менее, народные избранники ведут постоянную работу по подготовке и анализу принимаемых законов, обрабатывают все решения.

"Эта слаженная работа смогла продемонстрировать и внутри страны, так и снаружи, что украинский парламент действует", - сказал спикер Рады.

Парубий выразил слова благодарность всем сотрудникам аппарата парламента, которые помогали в эффективной работе Рады.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховная Рада Украины запустила тестовый проект информационного ресурса "Портал общественного обсуждения законопроектов".

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, закон, депутат
Новости СМИ2
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