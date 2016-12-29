Разгон Майдана: Интерпол объявил в розыск "титушек"

MIGnews.com.ua

В международный розыск Интерпола объявлены практически все "титушки", которые принимали участие в разгоне участников Евромайдана. Об этом сообщил глава Рабочего аппарата украинского бюро Интерпола Василий Неволя, пишет Укринформ .

Он уточнил, что "титушки" являются гражданскими лицами, и относятся ко второй категории разыскиваемых.

"В отношении представителей власти есть вопрос, а в отношении "итушек" то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыск", - сказал Неволя.

Представитель Интерпола отметил, что на данный момент большинство из разыскиваемых скрываются в Российской Федерации, а также на оккупированных ею территориях.

По его словам, сейчас идет речь об объявлении в розыск Интерполом "десятков" людей.