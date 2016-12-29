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Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков
29.12.2016 20:30

Эксклюзив  Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков  Видеорепортаж

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко считает, что в процессе обмена пленными не должно быть политиков. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам экс-главы украинской спецслужбы, первоочередным в этом вопросе должно быть возвращение домой украинских граждан, а не какие-то договоренности или действия.

"Я согласен с тем, что нужно отсоединить политику и политиков от этого процесса. Нужно дать возможность забрать каждого человека, независимо какая политическая ситуация в стране", - заявил Наливайченко.

Вместе с тем он выразил мнение, что в настоящее время процесс обмена заложниками немного активизировался, однако украинской стороне нужно постараться сохранить этот процесс на таком же уровне.

Кроме того бывший глава СБУ заявил, что не важно, кто руководит процессом обмена пленными, важно, что все украинцы возвращаются домой. Таким образом Наливайченко прокомментировал обнародованием информации о том, что обменом пленными руководят непосредственно в Кремле.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 29 декабря, украинская сторона в одностороннем порядке передала так званной Донецкой народной республике 15 заложников

Теги материала: Валентин Наливайченко, обмен пленными, переговоры, Россия
Новости СМИ2
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