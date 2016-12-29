Украина ввела новые антироссийские санкции

В четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания ввел дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
По полученным данным, причиной введения ограничительных мер является российская агрессия.
Стоит отметить, что санкции ввели в отношении лиц, избранных в Государственную думу РФ по результатам выборов в оккупированном Крыму, членов так называемых избирательных комиссий, и незаконно перерегистрированных украинских предприятий в Крыму.
Также новые украинские ограничительные меры касаются чиновников в правоохранительных органах и судах РФ, которые причастны к незаконного содержанию украинских граждан на российской территории.
"СНБО применил санкции и к бывшим руководителям Украины, объявленным в розыск, скрывающимся за границей и причастным к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели в действие обнародованные ранее экономические санкции в отношении Российской Федерации из-за вооруженной агрессии в Украине.