Украина ввела новые антироссийские санкции

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания ввел дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По полученным данным, причиной введения ограничительных мер является российская агрессия.

Стоит отметить, что санкции ввели в отношении лиц, избранных в Государственную думу РФ по результатам выборов в оккупированном Крыму, членов так называемых избирательных комиссий, и незаконно перерегистрированных украинских предприятий в Крыму.

Также новые украинские ограничительные меры касаются чиновников в правоохранительных органах и судах РФ, которые причастны к незаконного содержанию украинских граждан на российской территории.

"СНБО применил санкции и к бывшим руководителям Украины, объявленным в розыск, скрывающимся за границей и причастным к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.