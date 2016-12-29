ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Украина ввела новые антироссийские санкции
29.12.2016 19:55

Украина ввела новые антироссийские санкции

В четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания ввел дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По полученным данным, причиной введения ограничительных мер является российская агрессия.

Стоит отметить, что санкции ввели в отношении лиц, избранных в Государственную думу РФ по результатам выборов в оккупированном Крыму, членов так называемых избирательных комиссий, и незаконно перерегистрированных украинских предприятий в Крыму.

Также новые украинские ограничительные меры касаются чиновников в правоохранительных органах и судах РФ, которые причастны к незаконного содержанию украинских граждан на российской территории.

"СНБО применил санкции и к бывшим руководителям Украины, объявленным в розыск, скрывающимся за границей и причастным к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели в действие обнародованные ранее экономические санкции в отношении Российской Федерации из-за вооруженной агрессии в Украине. 

Теги материала: СНБО, Россия, санкции, Украина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [57] всего оценили 12
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

США высылают 35 российских дипломатов: на сборы дали всего 72 часа
Важное
США высылают 35 российских дипломатов: на сборы дали всего 72 часа
Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков
Важное
Эксклюзив  Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков  Видеорепортаж
Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры
Важное
Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры
СНБО утвердил доктрину информационной безопасности
Важное
СНБО утвердил доктрину информационной безопасности
МИД: Россия за год не отреагировала ни на одну ноту, отправленную Украиной
Важное
МИД: Россия за год не отреагировала ни на одну ноту, отправленную Украиной
МИД Украины: Россия за год задержала 17 украинцев по политическим мотивам
Важное
МИД Украины: Россия за год задержала 17 украинцев по политическим мотивам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков
Эксклюзив  Наливайченко считает, что из переговоров по пленным нужно исключить политиков  Видеорепортаж
29.12.2016
Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры
Эксклюзив  Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры  Видеорепортаж
29.12.2016
Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец
Эксклюзив  Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец  Видеорепортаж
29.12.2016
Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
Эксклюзив  Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
29.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика