Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Во время выступления на заседании глава государства заявил о вероятности совершения терактов на объектах инфраструктуры.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную Службу безопасности, которая умеет предотвращать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - заявил украинский президент.