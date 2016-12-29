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Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры
29.12.2016 19:24

Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах инфраструктуры

В четверг, 29 декабря, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Во время выступления на заседании глава государства заявил о вероятности совершения терактов на объектах инфраструктуры.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную Службу безопасности, которая умеет предотвращать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - заявил украинский президент.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил доктрину информационной безопасности страны, которая определяет интересы Украины в информационной сфере, а также цели, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

Теги материала: Петр Порошенко, СНБО, теракты, инфраструктура
Новости СМИ2
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