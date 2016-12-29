Украина передала "ДНР" 15 пленных боевиков

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В четверг, 29 декабря, украинская сторона в одностороннем порядке передала так званной Донецкой народной республике 15 заложников. Об этом сообщили в пресс-центре службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, передача произошла на востоке Украины, между Майорском и Горловкой.

"Украина в формате обмена "пятнадцать ноль" передала представителям так называемых ДНР/ЛНР сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках", - сообщили в СБУ.

При этом в Службе безопасности подчеркнули, что предприняли этот шаг для того, чтобы разморозить процесс обмена пленными.

По словам главы спецслужбы Василия Грицака, украинская сторона готова идти на уступки в этом вопросе, поскольку хочет как можно быстрее вернуть своих людей. В этом контексте глава СБУ подчеркнул, что Киев инициировал обмен 58 украинских пленных на 228 боевиков.

Стоит отметить, что информацию о передаче боевиков подтвердила и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, назвав это "жестом доброй воли".