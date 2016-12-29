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29.12.2016 18:40

Эксклюзив  Мураев : В следующем году больше всех пострадают пенсионеры  Видеорепортаж

Рост минимальной заработной платы вдвое приведет к росту цен на товары первой необходимости, повлечет за собой еще один виток инфляции.  Об этом заявил внефракционный народный депутат, председатель политсовета партии "За життя" Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

"В этой ситуации пенсионеры останутся самыми незащищенными. По оценкам, инфляция будет достигать 40%, если не будет девальвации. У нас есть дефицит бюджета порядка 70 миллиардов гривен, дефицит Пенсионного фонда – 120 миллиардов гривен, по ПриватБанку – 150 миллиардов гривен, вопрос погашения внешних займов на уровне 250 миллиардов гривен. Это порядка 600 миллиардов гривен я назвал при доходах бюджета 710 миллиардов гривен. То есть, у правительства нет никаких других способов, кроме дополнительной эмиссии денежных средств. Мы не видим роста экономики и тех отраслей, которые могли бы привнести дополнительные доходы в бюджет", - сказал он.  

Мураев отметил, что, несмотря на вышеизложенную ситуацию, украинские пенсионеры пострадают больше всего. При этом он напомнил, что после того как Гройсман анонсировал свой шаг по увеличению минимальной зарплаты, многие депутаты говорили ему, что в результате этого пострадают пенсионеры, так как они самые незащищенные.

"Может он себе так представляет пенсионную реформу. Люди, которые уже отработали для государства и выполнили общественный договор – всю жизнь отчисляли в пенсионный фонд, сейчас окажутся пострадавшими. Государство не имеет права так поступать с людьми, которые уже выполнили свою часть договора. Оно должно быть социальным и ответственным. Государство еще раз обманет простых обывателей, которые уже отработали и честно платили в Пенсионный фонд", - добавил нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, также Мураев заявил, что уровень заработной платы является частью себестоимости любого товара. Исходя из этого, украинцев ждет подорожание и инфляция. При этом те предприниматели, которые не будут попадать на рынок по цене, будут сокращать рабочие места или же закрывать свои предприятия.  

Теги материала: Евгений Мураев, зарплата, пенсионеры, Владимир Гройсман, видео
Новости СМИ2
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