СНБО утвердил доктрину информационной безопасности

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Документ определяет интересы Украины в информационной сфере, а также цели, задания, принципы и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

Согласно доктрине, в следующем году приоритетами украинской политики в сфере информации станут создание и развитие структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность, рост и защиту технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности страны, обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, в первую очередь на пограничных и оккупированных территориях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 24 декабря, американский президент Барак Обама подписал "Бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны", 350 миллионов долларов отведены на помощь безопасности Украины .

В начале декабря президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности страны, главной целью является сдерживание и предотвращение военных конфликтов.