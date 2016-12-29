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Омелян рассказал, когда в Украине появятся платные дороги
29.12.2016 18:03

Омелян рассказал, когда в Украине появятся платные дороги

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что подконтрольное ему ведомство ведет переговоры с инвесторами об обустройстве в Украине отрезка платной дороги, пишет Цензор.нет.

По словам министра, переговоры идут с двумя западными компаниями. Которые выразили готовность провести данный эксперимент.

"Две компании западные теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине - взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для того, чтобы просто провести эксперимент. Я думаю, что в следующем году мы начнем с них эту работу", - заявил Омелян.

Относительно возможных сроков строительства, то, по словам министра, дорога может появиться уже через два-три года.

Кроме того глава Мининфраструктуры рассказал о работе над новым концессионным законодательством, которое могут подать на рассмотрение в Верховную Раду уже в марте 2017 года.

"Планировался на декабрь, но немного не успевает и международная юридическая компания, которая взялась за его разработку. Это будет базой для концессионных дорог. Концессионные дороги возможны лишь параллельно к имеющимся государственным бесплатным дорогам", - заявил Омелян.

Как сообщал MIGnews.com.uа, самыми опасными трассами в Украине признаны Киев - Чоп (553 ДТП), Киев - Одесса (236 ДТП) и Киев - Харьков - Довжанский (218).

Теги материала: Мининфраструктуры, Владимир Омелян, дорога, строительство
Новости СМИ2
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