Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец

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За популистское заявление премьер-министра Гройсмана о повышении минимальной зарплаты будет расплачиваться абсолютно каждый украинец. С таким заявлением выступил внефракционный народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne .

По словам нардепа, повышение минимальной заработной платы потянет за собой значительное увеличение цен на украинские товары. "Сумма в 3200 в первую очередь ляжет бременем на предпринимателей, средний и малый бизнес, а не на государство. За популизм, который прозвучал из уст премьер-министра, расплачиваться будет абсолютно каждый украинец", - сказал он.

Мураев напомнил, что уровень заработной платы является частью себестоимости любого товара. Исходя из этого, украинцев ждет подорожание и инфляция. При этом те предприниматели, которые не будут попадать на рынок по цене, будут сокращать рабочие места или же закрывать свои предприятия.

"То, что наши социальные стандарты не соответствуют никакому уровню жизни и пониманию - это очевидно. Поднимать уровень зарплаты - это тоже факт. Но есть законы экономики, и мы можем это делать, если действительно видим рост. Если же у нас стагнация или падение, то такой возможности нет. Это был популизм, связанный с тем, что депутаты повышали себе зарплату вдвое, а простым людям предусмотрели только 10% повышения. После этого был скандал с е-декларациями. Видно пиарщики премьер-министра не нашли ничего более правильного, чем анонсировать этот шаг", - пояснил глава политсовета партии "За життя".

По словам депутата, государство в будущем году будет жестко контролировать предпринимателей на предмет повышения зарплаты. В частности, будут проводиться проверки органами фискальной службы, исполнительной власти.

"Будут колоссальные штрафы, которые заставят людей либо прятать рабочие места, или закрывать бизнес. Большинство экономики на данный момент находится в тени. Предприниматели минимизировали свои затраты по оплате ЕСВ и начисляли только ставки. Это факт. Можно говорить, что это неправильно. И это неправильно вся экономика должна держаться на том, что люди платят налоги. Но нужно анализировать последствия и есть ли у бизнеса возможность вот так одномоментно легализовать все места и зарплаты. Ответ однозначен - "нет"", - уточнил Мураев.

Он считает, что в данной ситуации любой министр или же премьер-министр должен анализировать последствия своих шагов. Кроме этого депутат указал на то, что украинские товары станут неконкурентоспособными по сравнению с европейскими после повышения минимальной зарплаты из-за завышенной цены.