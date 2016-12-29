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МИД: Россия за год не отреагировала ни на одну ноту, отправленную Украиной
29.12.2016 16:54

МИД: Россия за год не отреагировала ни на одну ноту, отправленную Украиной

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что в течение 2016 года Киев направил Москве более 200 дипломатических нот.

По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, кроме этого в Россию неоднократно отправляли разные обращения в те или иные компетентные органы в зоне РФ: "Например, в следственный комитет или пенитенциарные учреждения России с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными".

При этом Беца подчеркнула, что это практически не отразилось на поведении России.

"Мы продолжаем работать, ведь освобождение каждого политического заключенного, каждого незаконно удерживаемого гражданина Украины - это приоритет номер один для нас, для руководства государства, для МИД Украины", - отметила Беца в эфире 112 Украина.

Также было сказано, что Украина заручилась поддержкой международного сообщества, и что в мире все понимают, что Россия использует украинцев как заложников, чтобы достигать тех или иных политических целей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в России увеличилось количество украинских политических заключенных до 17 человек за текущий год.

Теги материала: МИД Украины, Россия, нота протеста
Новости СМИ2
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