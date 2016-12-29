Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.

По информации Нацсовета, лицензия была продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.

В то же время Нацсовет направил каналу письмо с просьбой подтвердить, что конечный бенифициарный владелец канала не изменился.