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Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет
29.12.2016 16:16

Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет

В четверг, 29 декабря, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.

По информации Нацсовета, лицензия была продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.

В то же время Нацсовет направил каналу письмо с просьбой подтвердить, что конечный бенифициарный владелец канала не изменился.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, ранее сотрудники телеканала "1+1" заявили о том, что со стороны властей на них оказывается давление - лицензию на вещание Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлевает, а на самом канале вскоре может произойти рейдерский захват. 

Теги материала: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, телеканал, лицензии
Новости СМИ2
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