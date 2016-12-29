Телеканалу "1+1" продлили лицензию на семь лет

В четверг, 29 декабря, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала 1+1 на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет.
По информации Нацсовета, лицензия была продлена еще две недели назад (15 декабря) и за это единогласно проголосовали все члены совета.
В то же время Нацсовет направил каналу письмо с просьбой подтвердить, что конечный бенифициарный владелец канала не изменился.
Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, ранее сотрудники телеканала "1+1" заявили о том, что со стороны властей на них оказывается давление - лицензию на вещание Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлевает, а на самом канале вскоре может произойти рейдерский захват.