Аваков: Япония предоставила Украине скидку на автомобили для Нацполиции

MIGnews.com.ua

Японская компания Mitsubishi Motors предоставит Министерству внутренних дел Украины скидку на автомобили. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По словам украинского министра, глава компании учел сложившуюся в Украине ситуации и предоставил 14% скидку на гибридные автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которыми пользуются используют полицейские.

"Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 гривен ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции)", - отметил Аваков.

Относительно окончательной цены, то, по словам главы МВД, она станет известна через некоторое время.