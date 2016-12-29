Путин заявил о перемирии в Сирии

MIGnews.com.ua

В Сирии правительственные войска и повстанцы достигли соглашения по перемирию. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

По словам российского лидера, о перемирии он узнал как раз накануне встречи с министрами.

"Несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - заявил президент РФ.

Стоит отметить, что перемирие вступает в силу с 00:00 30 декабря.