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Путин заявил о перемирии в Сирии
29.12.2016 14:01

Путин заявил о перемирии в Сирии

В Сирии правительственные войска и повстанцы достигли соглашения по перемирию. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

По словам российского лидера, о перемирии он узнал как раз накануне встречи с министрами.

"Несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - заявил президент РФ.

Стоит отметить, что перемирие вступает в силу с 00:00 30 декабря.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Дамаске дважды за день обстреляли посольство России.

Теги материала: Сирия, перемирие, Владимир Путин
Новости СМИ2
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