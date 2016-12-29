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ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене
29.12.2016 13:45

ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене

Генеральная прокуратура Украины составила сообщения о подозрении в государственной измене народному депутату VII созыва Сергею Горохову, главе Луганского областного совета Валерию Голенко и его первому заместителю Евгению Харину, а также мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Данные сообщения в отношении вышеперечисленных лиц управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и управление процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, составили в рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" Александра Ефремова.

В частности, Горохова, Голенко, Харина, Кравченко и Пилавова обоснованно подозревают в организации захвата здания Луганской ОГА и пособничестве  в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины); в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.110 УК Украины); в содействии в создании и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украины); в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины).

Горохова, Голенко, Харина, Кравченко, Пилавова, а также депутата Луганского облсовета Арсена Клинчаева разыскивают сотрудники СБУ.

В то же время, Генпрокуратура получила разрешение на задержание подозреваемых с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ГПУ завершила расследование в отношении экс-главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова

Теги материала: Луганская область, руководители, Генпрокуратура, подозрение, госизмена
Новости СМИ2
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