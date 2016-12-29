СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой заявили Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - подчеркнул заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Стоит напомнить, что оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Служба безопасности Украины обнародовала телефонные переговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова с боевиками "ДНР", которые доказывают, что бывший начальник разведки ВСУ был не пленником, а одним из террористов.

По данным СБУ, уже спустя 2 недели пребывания в плену полковник Безъязыков был завербован спецслужбами России и назначен заместителем боевика с позывным "63-й" на должность т.н. замначальника отдела сбора и анализа разведывательной информации разведуправления ДНР под руководством генерал-майора ГРУ ГШ СВ РФ С.Дубинского позывной "Хмурый".