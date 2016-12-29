ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову
29.12.2016 13:34

СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову  Видеорепортаж

В четверг, 29 декабря, следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой заявили Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - подчеркнул заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Стоит напомнить, что оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Служба безопасности Украины обнародовала телефонные переговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова с боевиками "ДНР", которые доказывают, что бывший начальник разведки ВСУ был не пленником, а одним из террористов.

По данным СБУ, уже спустя 2 недели пребывания в плену полковник Безъязыков был завербован спецслужбами России и назначен заместителем боевика с позывным "63-й" на должность т.н. замначальника отдела сбора и анализа разведывательной информации разведуправления ДНР под руководством генерал-майора ГРУ ГШ СВ РФ С.Дубинского позывной "Хмурый".

Теги материала: СБУ, доказательства, госизмена, суд, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене
Важное
ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене
Почти 1 га земли экс-главы МВД Захарченко вернули государству
Важное
Почти 1 га земли экс-главы МВД Захарченко вернули государству
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
Важное
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
Суд доказал, что Лещенко получал огромные средства за кампанию "черного пиара"
Важное
Суд доказал, что Лещенко получал огромные средства за кампанию "черного пиара"
ГПУ обвинила командира взвода "Беркута" в разгоне Майдана
Важное
ГПУ обвинила командира взвода "Беркута" в разгоне Майдана
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
Важное
Суд отложил рассмотрение дела Януковича

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"
Эксклюзив  Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"  Видеорепортаж
29.12.2016
"Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
Эксклюзив  "Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
29.12.2016
Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
Эксклюзив  Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
29.12.2016
Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика