Гройсман пообещал сделать все возможное, чтобы телеканал 1+1 получил лицензию

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что знает о проблемах с выдачей лицензии каналу 1+1 и негативно воспринимает даже информацию о возможных притеснениях СМИ.

Об этом он сказал во время одного из мероприятий, которое транслировал NewsOne.

Премьер Украины предложил сначала дождаться позиции Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, после чего принимать какие-то меры.

"Насколько я понимаю, сегодня угроз невыдачи лицензии нет. Как меня проинформировали. Если нет таких угроз - будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай бог, мы будем видеть какие-то проблемы - я не буду стоять в стороне и чем смогу поддержать - поддержу… Все, что нужно будет сделать, если это будет необходимо, я сделаю", - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что свобода слова в Украине нужна как воздух, поскольку позволяет меняться и быть открытыми.

Как сообщал MIGnews.com.uа, руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии. 29 декабря заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание канала. По словам коллектива 1+1, из различных источников поступает информация о том, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки.