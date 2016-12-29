МИД Украины: Россия за год задержала 17 украинцев по политическим мотивам

MIGnews.com.ua

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в России увеличилось количество украинских политических заключенных до 17 человек за текущий год, несмотря на то что шестеро украинцев были освобождены. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Хотя и в Украину вернулись шестеро пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, возросло: теперь нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта по меньшей мере 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

"Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые удерживаются на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", - подчеркнули в ведомстве.

Ко всему украинское МИД призвало государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию.

"МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также говорится, что РФ в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать украинских граждан в плену.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в целях безопасности людей и сотрудников, которые участвуют в спецоперации, Служба безопасности Украины предварительно не раскрывает подробностей обмена пленными.