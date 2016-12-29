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В Нацсовете по телерадиовещанию опровергли заявления 1+1
29.12.2016 11:38

В Нацсовете по телерадиовещанию опровергли заявления 1+1

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко прокомментировал заявление телеканала "1+1" о попытке отменить решение о продлении лицензии и осуществить рейдерский захват канала, пишет Детектор медиа

По словам Артеменко, новую лицензию на вещание выдают не ранее последнего дня истечения действия старой.

Он заявил, что лицензия "1+1" была переоформлена и продлена еще 15 декабря, "за" это решение проголосовали все члены Нацсовета. "Рассмотрение заявки канала длилось шесть месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - заявил Артеменко.

Но в связи с национализацией ПриватБанка  Нацсовет запросил у канала "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Официальный запрос 28 декабря отправила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.

"А в это время "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать раньше завершения срока действия лицензии - то есть раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. По нашей общей практике мы выдаем бланк лицензии в течение 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как и в случае с выдачей нових лицензий", - объяснил председатель Нацсовета.

Он подчеркнул, что Нацсовет только запросил обновленные данные для лицензии и не выставлял "1+1" счет на уплату лицензионного сбора. "Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили в два раза. Мы им будем возвращать половину суммы", - рассказал Артеменко.

При этом он уточнил, что в случае оплаты лицензионного сбора 23 декабря  Нацсовет может выдать бланк продленной лицензии до 23 января, и предположил, что такая спешка может быть как-то связана с ПриватБанком.

В то же время, Артеменко заявил, что Нацсовет уже принял решение о продлении срока действия лицензии для "1+1", а потому канал может продолжать вещание при отсутствии бланка.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  29 декабря канал "1+1" обнародовал обращение к президенту, спикеру и премьер-министру Украины, в котором сотрудники заявили о попытке лишить канал лицензии и осуществить его рейдерский захват

Теги материала: 1+1, лицензия, заявление, Нацсовет по телерадиовещанию
Новости СМИ2
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