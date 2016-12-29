ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Почти 1 га земли экс-главы МВД Захарченко вернули государству
29.12.2016 11:13

Почти 1 га земли экс-главы МВД Захарченко вернули государству

Земельный участок площадью почти один гектар, который принадлежал семье бывшего министра МВД Украины Виталию Захарченко, был возвращен в государственную собственность Хозяйственным судом Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Стоит отметить, что ранее прокуратура установила факт принятия комитетом Подгорцевского сельсовета решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 гектара, расположенных на одном земельном массиве.

Решение комитета противоречит нормам земельного законодательства, а также пункту 34 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении".

Помимо всего также отмечается, что согласно данному закону, все вопросы в сфере урегулирования земельных отношений должны решаться исключительно на пленарных заседаниях поселковых, сельских и городских советов.

Исходя из выявленных нарушений, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании решения комитета Подгорцевского сельсовета недействительным и подлежащим отмене. А также о признании недействительными государственных актов о праве частной собственности на земельные участки площадью 0,861 гектара.

Дело неоднократно рассматривалось судами разных инстанций. В конце концов, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, отменил решение о передаче спорных земельных участков в частную собственность жене Захарченко, и потребовал возвращения их в собственность государства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 27 декабря, на территории самопровозглашенной "ДНР" проходит процедура передачи украинской стороне двух пленных женщин, которые находились в плену не менее полугода. Передача невольниц состоялась между Донецком и Макеевкой.

Теги материала: Виталий Захарченко, земля, суд, Высший хозяйственный суд, МВД
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову
Важное
СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову  Видеорепортаж
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
Важное
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
Суд доказал, что Лещенко получал огромные средства за кампанию "черного пиара"
Важное
Суд доказал, что Лещенко получал огромные средства за кампанию "черного пиара"
ГПУ обвинила командира взвода "Беркута" в разгоне Майдана
Важное
ГПУ обвинила командира взвода "Беркута" в разгоне Майдана
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
Важное
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
В Минюсте рассказали, чем грозит Украине решение московского суда о "госперевороте"
Важное
В Минюсте рассказали, чем грозит Украине решение московского суда о "госперевороте"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"
Эксклюзив  Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"  Видеорепортаж
29.12.2016
"Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
Эксклюзив  "Отобрали лицензию и передали ее Шустеру": соцсети о проблемах телеканала "1+1"
29.12.2016
Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
Эксклюзив  Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
29.12.2016
Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика