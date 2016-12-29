Почти 1 га земли экс-главы МВД Захарченко вернули государству

Земельный участок площадью почти один гектар, который принадлежал семье бывшего министра МВД Украины Виталию Захарченко, был возвращен в государственную собственность Хозяйственным судом Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Стоит отметить, что ранее прокуратура установила факт принятия комитетом Подгорцевского сельсовета решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 гектара, расположенных на одном земельном массиве.
Решение комитета противоречит нормам земельного законодательства, а также пункту 34 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении".
Помимо всего также отмечается, что согласно данному закону, все вопросы в сфере урегулирования земельных отношений должны решаться исключительно на пленарных заседаниях поселковых, сельских и городских советов.
Исходя из выявленных нарушений, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании решения комитета Подгорцевского сельсовета недействительным и подлежащим отмене. А также о признании недействительными государственных актов о праве частной собственности на земельные участки площадью 0,861 гектара.
Дело неоднократно рассматривалось судами разных инстанций. В конце концов, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, отменил решение о передаче спорных земельных участков в частную собственность жене Захарченко, и потребовал возвращения их в собственность государства.
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