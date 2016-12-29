Трамп хочет забыть о российских кибератаках и двигаться дальше

MIGnews.com.ua

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп считает, что Америке пора забыть о российских хакерских атаках во время президентской кампании в США и двигаться дальше, пишет Русская служба ВВС.

На вопрос журналиста, надо ли США вводить против России новые санкции, Трамп ответил: "Я думаю, что нам надо двигаться дальше. Я думаю, что компьютеры серьезно усложнили нам жизнь".

По словам нового амариканского президента, в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".

Как сообщал MIGnews.com.uа, CNN со ссылкой на свои источники заявляют, что Администрация президента США Барака Обамы планирует ввести санкции против России за вмешательство в президентские выборы уже 29 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможность новых санкционных угроз со стороны США последним "новогодним приветом" команды президента Барака Обамы и пригрозила "немедленым рикошетом по американским дипломатам в России".