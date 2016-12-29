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Ким Чын Ын за пять лет казнил 340 человек
29.12.2016 10:18

Ким Чын Ын за пять лет казнил 340 человек

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек с момента прихода к власти в 2011 году, среди них – 140 старших офицеров в правительстве страны, военных и членов правящей Рабочей партии КНДР.

Об этом говорится в докладе аналитического центра Южной Кореи "Институт стратегии национальной безопасности", передает CNN.

Помимо этого в документе также сообщается, как лидер Северной Кореи использует казни, чтобы укрепить свою власть в стране.

"Среди казненных - около 140 старших офицеров в правительстве страны, военных и членов правящей Рабочей партии КНДР", - сообщает CNN со ссылкой на доклад.

Старший аналитик по вопросам обороны "Рэнд Корпорейшн" Брюс Беннетт рассказал изданию, что Ким продемонстрировал "экстремальный" уровень жестокости и беспощадности с 2011 года.

"Например, за пять лет лидерства в Северной Корее он зачищал пост министра обороны пять раз, в то время как его отец менял министров обороны только три раза за 17 лет... и два раза только потому, что они умирали от старости", - сказал аналитик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Северной Корее приступили к разработке баллистических ракет, которые будут способны долетать до территории Соединенных Штатов Америки. Новые ракеты появятся до 2020 года.

Специалисты из Южной Кореи уверены, что в последнее время в Северной Корее возросло количество ядерных боеголовок, они заявляют о возможности наличия у Пхеньяна технологии их миниатюризации.

Теги материала: Корея, Северная Корея, диктатор, казнь, смертная казнь
Новости СМИ2
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