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Празднование юбилея УПА может ухудшить отношения между Польшей и Украиной
29.12.2016 09:08

Празднование юбилея УПА может ухудшить отношения между Польшей и Украиной

Министр иностранных дел Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75 лет от создания УПА. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на сайт МИД Польши.

"Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - идет речь в сообщении.

Также Ващиковский заявил, что, если Украина устроит масштабные торжества по случаю юбилея УПА, примирение между Польшей и Украиной станет невозможным.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Польша предлагает расширить "нормандский формат" для скорейшего решения вооруженного конфликта на Донбассе. В МИД страны считают, что без этого шага выполнение минских договоренностей невозможно.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, результаты опроса граждан Польши показали, что 47% из населения против организованных оппозицией протестов в стране

Теги материала: УПА, польша, Украина
Новости СМИ2
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