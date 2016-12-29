Трамп напишет свою инаугурационную речь по образцу Кеннеди

MIGnews.com.ua

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что намерен самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.

Об этом сообщает Washington Post.

"Трамп сказал, что "невероятный стиль" Рейгана и артикуляция больших национальных амбиций Кеннеди являются центральными в его подходе к своей речи, с которой он выступит 20 января", - говорится в сообщении.

Ко всему отмечается, что Трамп "очарован уверенным стилем Рейгана и тем, как он связан с этой страной".

Немного ранее Трамп анонсировал, что его речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике, аутсорсингу и, в целом, структурным проблемам, которые стоят перед страной.

Как сообщал MIGnews.com.uа, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп изменил свое видение передачи власти действующим президентом Бараком Обамой.

Когда журналисты попросили Трампа прокомментировать свою позицию по поводу того, как проходит передача власти Обамой, он заявил: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы думаете не так?"