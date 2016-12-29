Санкционные угрозы США: Захарова пригрозила американским дипломатам в России

MIGnews.com.ua

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возможность новых санкционных угроз со стороны США. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По ее мнению, команда президента США Барака Обамы хочет послать России последний "новогодний привет" и окончательно испортить отношения между странами "реакцией на некие "кибератаки из Москвы"".

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем", - говорит Захарова.

Она уверена в том, что ложь о "русских хакерах" Администрация Обамы запустила полгода назад, когда пыталась "подыграть нужному для себя кандидату" на президентских выборах, а после провала ищет оправдание "и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

При этом Захарова заявила, что правда о срежиссированной Белым домом провокации уже прояляется. "Как еще 8 декабря сообщили американские СМИ, Государственный секретарь штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что власти региона проследили, откуда исходила хакерская атака на его электронную систему подведения итогов голосования вскоре после выборов. Следы привели к компьютерному адресу в Министерстве внутренней безопасности США. Данную информацию спешно постарались прикрыть потоком новых антироссийских обвинений, не содержащих ни единого доказательства", - подчеркнула она.

Захарова предупредила Вашингтон о том, что на новые враждебные шаги США получат ответ. "Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", - подытожила дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.uа, CNN со ссылкой на свои источники заявляют, что Администрация президента США Барака Обамы планирует ввести санкции против России за вмешательство в президентские выборы уже 29 декабря.