Елисеев обвинил Францию в задержке безвиза для Украины

MIGnews.com.ua

В Администрации Президента Украины считаю, что Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов.

В частности, данную мысль выразил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

Он также утверждает, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", – подытожил замглавы АП.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться в феврале 2017 года.

По словам замглавы Администрации президента, между лидерами государств состоялся дружественный телефонный разговор.

"Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно", - подчеркнул Елисеев.