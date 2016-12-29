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Трамп изменил свое мнение об Обаме и передаче власти в США
29.12.2016 07:14

Трамп изменил свое мнение об Обаме и передаче власти в США

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп изменил свое видение передачи власти действующим президентом Бараком Обамой, пишет УНН со ссылкой на Associated Press. 

Так в среду, 28 декабря, Трамп в своем Twitter написал, что пытается не обращать внимания на провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые им препятствия при передаче власти

Однако позже, когда журналисты попросили Трампа прокомментировать свою позицию  по поводу того, как проходит передача власти Обамой, он заявил: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы думаете не так?"

Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп уже заявил, что недоволен большинством постановлений Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью.

Теги материала: Дональд Трамп, Барак Обама, власть, США
Новости СМИ2
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