Трамп изменил свое мнение об Обаме и передаче власти в США

MIGnews.com.ua

Новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп изменил свое видение передачи власти действующим президентом Бараком Обамой, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Так в среду, 28 декабря, Трамп в своем Twitter написал, что пытается не обращать внимания на провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые им препятствия при передаче власти.

Однако позже, когда журналисты попросили Трампа прокомментировать свою позицию по поводу того, как проходит передача власти Обамой, он заявил: "Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы думаете не так?"

Как сообщал MIGnews.com.uа, Дональд Трамп уже заявил, что недоволен большинством постановлений Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью.